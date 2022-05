Prefeito de Itatiaia participa de recepção ao embaixador e ao cônsul da Finlândia

Matéria publicada em 22 de maio de 2022, 12:47 horas

Itatiaia- O prefeito Irineu Nogueira participou na tarde de sábado, 21, no Clube Finlândia, em Penedo, da recepção ao embaixador da Finlândia no Brasil, Jouko Leinonen e ao Consul honorário no Rio de Janeiro, Sérgio Chamone.

Na evento, organizado pela diretoria do Clube Finlândia, presidida por Aime Accorsi, o prefeito junto com o embaixador e o cônsul participaram de um coquetel com comidas e danças típicas finlandesas, onde também conversaram sobre parcerias, entre elas na área de educação.

Penedo é a única colônia finlandesa no Brasil e no encontro o embaixador falou de um projeto para vinda de professores finlandeses para realização de intercâmbio com o município.

Na oportunidade Jouko Leinonen também presenteou o Clube Finlândia com um quadro com os selos comemorativos dos Correios pelos 100 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Finlândia.

A estampa é uma tecelagem da artista Eila Ampula, que veio da Finlândia ainda criança e ficou famosa internacionalmente pelo seu trabalho.

O prefeito Irineu Nogueira ressaltou a importância da visita.

– Sabemos de toda a importância e da tradição da colônia finlandesa no nosso município, especialmente em Penedo e participar da recepção dessas autoridades e conversar sobre parceiras importantes para a nossa cidade, inclusive na área da educação foi muito gratificante e demonstra um passo importante no nosso município pelo qual estamos trabalhando para oferecer o melhor para todos que vivem aqui e também aos gostam e visitam a nossa cidade, finalizou.