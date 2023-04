Prefeito de Paraty protesta contra audiência pública da Petrobrás em Angra

Matéria publicada em 22 de abril de 2023, 07:41 horas

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, usou as redes sociais nesta sexta-feira (21) para pedir aos moradores e representantes dos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba que não compareçam à audiência pública com a Petrobrás, marcada para a próxima quarta-feira (26), no Clube Aquidabã, em Angra.

De acordo com Vidal, a não participação do evento tem por objetivo demonstrar a insatisfação dos três municípios com a empresa que, segundo ele, não estaria cumprindo acordos feitos com as cidades. Vidal disse que só a Paraty a Petrobrás está devendo cerca de R$ 43 milhões.

Além deste, outros órgãos também têm sido alvo de insatisfação, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), a Agência Nacional de Petróleo e a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), dentre outras.

“Não nos respeitam. Não cumprem as condicionantes. Fazem o que querem da gente”, destacou Luciano Vidal, citando também o pedágio da CCR – segundo ele, imposto ao município sem que houvesse qualquer contrapartida.

Luciano Vidal pede às autoridades federais que olhem pelos municípios

Foto: Divulgação