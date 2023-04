Prefeito de Paraty reforça protesto contra audiência pública da Petrobrás

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 12:08 horas

Vidal pede adesão da população à manifestação silenciosa

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, se manifestou nesta quarta-feira (26) mais uma vez, pelas redes sociais, contra a audiência pública com a Petrobrás que acontece hoje às 14 horas em Angra dos Reis. Em vídeo, Vidal fez um apelo à população de Paraty para que não participem da audiência que, segundo o prefeito, tratará da etapa quatro do Pré-sal.

Em sua mensagem, o prefeito recapitulou o histórico de participações da sociedade nas audiências públicas, inclusive com outros órgãos e empresas e, segundo ele, nenhuma reivindicação foi atendida. “Peço a você, com a consciência livre e tranquila, que não participem, porque isso não vai adiantar, não vai mudar nada. Vamos manifestar, como forma de protesto, com nosso silêncio”, afirmou Vidal.

Na sexta-feira (21) o prefeito de Paraty já havia usado as redes sociais para pedir aos moradores e representantes dos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba que não comparecessem à audiência pública com a Petrobrás no Clube Aquidabã, em Angra.

De acordo com Vidal, a não participação do evento tem por objetivo demonstrar a insatisfação dos três municípios com a empresa que, segundo ele, não estaria cumprindo acordos feitos com as cidades. Vidal disse que só a Paraty a Petrobrás está devendo cerca de R$ 43 milhões.

Além deste, outros órgãos também têm sido alvo de insatisfação, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), a Agência Nacional de Petróleo e a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), dentre outras.

“Não nos respeitam. Não cumprem as condicionantes. Fazem o que querem da gente”, destacou Luciano Vidal, citando também o pedágio da CCR – segundo ele, imposto ao município sem que houvesse qualquer contrapartida.