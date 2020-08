Prefeito de Pinheiral avalia ações que contêm avanço da Covid-19 e possibilitam retomada da economia

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 17:24 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, em adotando uma série de ações para minimizar o impacto da Covid-19, no município. A reorganização da saúde, além do fechamento temporário do comércio e posteriormente seu funcionamento em horário reduzido, tal como campanhas de conscientização, fiscalização e a distribuição de máscaras de proteção, foram as mais importantes delas para resguardar a população e impedir o descontrole na transmissão da doença.

O prefeito emitiu decreto esta semana para a reabertura de outros segmentos do comércio que seguiam fechados, o que ele classificou como o pontapé inicial para a retomada da economia do município.

– É fruto de um trabalho criterioso de cuidado com as pessoas e controle da doença que nos permite essa importante decisão que marca a retomada da economia do nosso município. Com o incentivo e apoio da prefeitura, acredito que isso ocorrerá em um curto prazo – enfatizou Ednardo.

Boletim

Pinheiral contabiliza 336 curados em um total de 383 casos confirmados, além de 15 registros de mortes, sendo que está há sete dias sem óbitos.

Segundo avaliação do prefeito, há um pequeno número de pessoas que desrespeita as orientações, mas ele acredita que o fato da colaboração com as recomendações tem contribuído para o controle da doença.

– Temos mais curados e pacientes em isolamento domiciliar do que pacientes que apresentam quadro grave da doença e óbito. Vale ressaltar que a maioria das vítimas fatais possuíam doenças preexistentes, além de a maioria ter mais de 60 anos. Portanto, é importante reforçarmos os cuidados individuais como lavar as mãos, evitar aglomeração, utilizar álcool em gel e, se possível, ficar em casa, sobretudo aquelas pessoas que são consideradas do grupo de risco. Só assim, juntos e conscientes, vamos continuar enfrentando a pandemia e conseguir vencer esta doença – ressaltou Ednardo.