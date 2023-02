Prefeito de Pinheiral prestigia início do ano legislativo na Câmara Municipal - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 16:24 horas

Sessão ordinária deu posse ao vereador Mário Arthur como presidente da Casa

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, prestigiou, na noite desta segunda-feira (7), a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal. A Sessão Ordinária deu posse ao vereador Mário Arthur como presidente da Casa e, na oportunidade, o prefeito anunciou a vereadora Carina Valim, como sua nova líder de governo, a primeira mulher que assume a posição no município.

Os nove vereadores estavam presentes, Mário Arthur Franco Garcia, Carina Valim, Leonardo Barros, Leonardo Cabral, José Augusto dos Santos Cardoso, o Gugu, Luiz Carlos da Silva, o Luiz Enfermeiro, Marco Antônio Pereira, o Marquito, Jordácio Elias Mendonça e Demóstenes José Nunes Paulino. Além deles, também participaram da sessão os secretários de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, Finanças, Wanderson Siqueira, Administração, Vagner Soares, o Procurador Geral do município, Joviano Cunha, os familiares do vereador Mário Arthur, pessoas da população e os ex-vereadores, Robson Carvalho Soares, o Robson dos Santos e João Batista Teixeira Filho, o Joãozinho do Banerj.

“Primeiro mais uma vez, quero ratificar e agradecer todo o apoio que essa nova legislatura vem tendo com a cidade de Pinheiral e em especial com o nosso mandato. Muitas das conquistas que hoje estão sendo realizadas no nosso município, passam por essa Casa que mudou a forma de pensamento e não que tenha mudado o seu papel de fiscalizar, de orientar, de questionar, pelo contrário, continuam fazendo isso, mas tem mostrado que dá para se ter harmonia e ao mesmo tempo pregar aquilo que os senhores vêm fazendo diariamente e faço sempre questão de enfatizar isso”, disse o prefeito Ednardo Barbosa.

O prefeito aproveitou ainda para parabenizar os vereadores Mário Arthur e Carina Valim pelas posições que passaram a ocupar.

“Desejo à Carina toda a sorte do mundo nessa nova empreitada e não poderia deixar de estar aqui no dia de hoje para prestigiar a posse do vereador Mário Arthur, pela responsabilidade que tem de continuar o trabalho que o seu tio, Antônio Carlos Leite Franco, ex-prefeito de Pinheiral, e o avô, Antônio Reis Franco, ex-prefeito e vice-prefeito de Pinheiral, fizeram tão bem e que o Mário vai continuar fazendo muito bem como já tem feito. Tenho certeza de que seu pai, Mário Garcia, onde quer que esteja, está muito feliz por tudo o que você já conquistou até o presente momento. Conte sempre com o nosso apoio”, frisou o prefeito.

“Para a nossa Casa Legislativa é motivo de muita felicidade ter o prefeito prestigiando nosso trabalho. A boa relação e diálogo constante do poder executivo e legislativo em Pinheiral tem trazido muitos resultados positivos para nossa cidade. Óbvio que nós fiscalizamos e cobramos quando necessário, mas hoje a Câmara de Pinheiral tem um perfil de entrega e dedicação e tenho certeza de que o prefeito reconhece nossa Câmara e com isso quem ganha é a nossa cidade”, ratificou o vereador Mário Arthur.

A vereadora Carina Valim disse que se sente lisonjeada com o convite do prefeito Ednardo para assumir esse novo desafio de ser a nova líder de governo na Câmara de Pinheiral.

“Gostaria de agradecer pela confiança e não posso deixar de ressaltar a importância dessa missão que acima de tudo é um marco na história de nossa cidade, pois como única vereadora representante das mulheres na câmara, agora passo a ser a primeira mulher líder de governo. Fico feliz em estar quebrando mais essa barreira para nós mulheres pinheiralenses”, destacou a vereadora.