Prefeito de Pinheiral recebe doação de protetores faciais dos alunos do Ciep 291

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 17:41 horas

Pinheiral- O prefeito, Ednardo Barbosa, recebeu na tarde desta quarta-feira, dia 22, em seu gabinete os alunos do Ciep Dom Martinho Schueld, o ‘Ciep 291’, que em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), estão confeccionando protetores faciais para os profissionais da saúde.

Os alunos entregaram 12 protetores faciais que já estão disponíveis para os funcionários do Hospital Maternidade Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa, em Pinheiral. No encontro os alunos também explicaram sobre o projeto que está sendo feito com doações através de uma “vaquinha online” para compra do material que está sendo confeccionado, e destacaram ainda sobre os muitos pedidos, que tem recebido, principalmente pelos dentistas.

– Recebemos o professor Luciano Marins e os alunos do Ciep 291. Agradeço muito pelos equipamentos que recebemos e iremos utilizar no Hospital Municipal. É uma doação de grande valia para os profissionais que estão lá na ponta realizando esses atendimentos, principalmente nos casos de Covid-19. Agradeço ao professor, Luciano, por essa parceria, pois é um passo importante na vida acadêmica dos alunos e, ao mesmo tempo, ajudando nossos profissionais da saúde. Não só Pinheiral, mas o mundo inteiro está sofrendo com a inflação dos equipamentos de segurança. Antes comprávamos máscaras por 95 centavos e hoje essa mesma máscara está sendo vendida por R$ 5. Por isso, iniciativas como essa são tão importantes neste momento de pandemia – disse Ednardo.

O diretor do Ciep, Luciano Marins, explicou como está sendo a produção dos protetores faciais.

– Fizemos uma vaquinha e conseguimos recursos para dois meses de produção. Nossa meta é produzir cerca de 200 protetores faciais – explicou Luciano.