Prefeito de Piraí decreta estado de emergência devido às chuvas - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 20:56 horas

Piraí – O prefeito de Piraí, Dr. Ricardo Passos, decretou, nesta sexta-feira (10), situação de emergência no município. A decisão se deve às chuvas de quinta (09), que chegaram a 104,2 mm, com duração de 2 horas ininterruptas. A média mensal de precipitação no município é de 94,00 mm, ou seja, em duas horas choveu mais do que o esperado em um mês inteiro.

A medida leva em conta os danos registrados e a necessidade de atuação municipal em ações de assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.

Além disso, existe a possibilidade de mais ocorrerem deslizamentos em ruas e estradas do município. O parecer do órgão de Proteção e Defesa Civil do Município de Piraí declara existência de situação de anormal provocada por desastre e caracterizada como Situação de Emergência.

O decreto tem validade máxima de 180 dias e declara situação de emergência Nível II, em virtude do desastre classificado e codificado como “chuvas intensas”.

A medida confirma a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.