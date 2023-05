Prefeito de Piraí e Gustavo Tutuca buscam recursos em Brasília

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 09:33 horas

Brasília – Em busca de recursos adicionais para impulsionar o desenvolvimento da cidade de Piraí, o prefeito Dr. Ricardo Passos liderou uma comitiva composta por membros da administração municipal em uma visita a Brasília. O objetivo principal dessas viagens foi garantir emendas parlamentares que contribuam para melhorar ainda mais a qualidade de vida dos cidadãos piraienses.

O prefeito Dr. Ricardo Passos realizou uma série de reuniões com deputados e senadores, buscando apoio para projetos e investimentos na cidade, acompanhado da Secretária Municipal de Esportes, Dilma Passos, da Secretária Municipal de Saúde, Giane Gióia, do Secretário de Obras e Urbanismo, Julio César, e do Secretário de Cultura, Eventos e Economia Criativa, Arthur Tutuca.

Durante a estadia em Brasília, a comitiva de Piraí teve a oportunidade de se encontrar com diversos parlamentares, entre eles os senadores Portinho e Romário, a deputada federal Laura Carneiro, e os deputados federais Luiz Antônio Corrêa, Marcelo Queiroz e Luiz Lima. Esses encontros tiveram como objetivo principal estabelecer parcerias e conquistar recursos que serão direcionados para áreas prioritárias da cidade, como infraestrutura, saúde, esportes, cultura e turismo.

O prefeito Dr. Ricardo Passos demonstrou entusiasmo e satisfação com as visitas realizadas em Brasília, destacando a importância das parcerias estabelecidas e ressaltando que em breve a população de Piraí poderá contar com novidades importantes.

Gustavo Tutuca participa da comitiva – O deputado estadual e Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, também esteve presente na comitiva, contribuindo para a busca por recursos.

Tutuca aproveitou a ida a Brasília para debater com os senadores e deputados federais as possibilidades legais para revogar o decreto que prevê o retorno da exigência de vistos de viagem para turistas dos EUA, Japão, Canadá e Austrália.

– Essa decisão vai na contramão de todo o trabalho de promoção do turística que estamos fazendo para atrair mais visitantes para o Rio de Janeiro – explicou Tutuca.