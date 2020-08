Prefeito de Porto Real entra em isolamento domiciliar após familiares testarem positivo para Covid-19

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 21:29 horas

Porto Real – O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, entrou em isolamento domiciliar pelos próximos sete dias, nesta segunda-feira (10), após confirmação de Covid-19, em sua esposa, a vereadora Fernandinha, em seu filho e em sua enteada no início da semana. O prefeito também fez o teste, que deu resultado negativo para a doença causada pelo novo coronavírus. Ainda segundo a temperatura, todos os familiares passam bem, não apresentam fortes sintomas da doença ou não têm necessidade de internação hospitalar.

O prefeito afirmou que manterá a rotina de trabalho, através da internet pelo seu computador pessoal, mesmo em isolamento domiciliar.

– Vou seguir a risca às recomendações para proteger as pessoas me cercam e continuar os trabalhos na Prefeitura normalmente. Infelizmente minha família entrou para as estatísticas de Covid-19 no município, mas seguindo os protocolos tudo ficará bem – destacou Ailton Marques.