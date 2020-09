Prefeito de Resende entra em isolamento domiciliar após pais testarem positivo para Covid-19

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 15:33 horas

Resende – O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, entrou em isolamento domiciliar pelos próximos sete dias, após confirmação de Covid-19, em seus pais. O prefeito anunciou nas suas redes sociais, na quinta-feira (10). Segundo ele, os pais estão em casa, com sintomas leves e sem indicação de internação hospitalar.

– Mesmo não tendo tido contato com eles nos últimos dias e estando sem qualquer sintoma, realizei o exame também nesta quinta e vou aguardar o resultado em isolamento. Todas as outras pessoas que tiveram contato com eles já estão sendo monitoradas. Minha avó Cléo, já havia sido diagnosticada com Covid-19 há mais de 20 dias e já está em casa. Que Deus proteja minha família – destacou o prefeito nas redes sociais.

Boletim

Segundo o boletim epidemiológico de quinta-feira (10), Resende possui 2.295 casos confirmados da Covid-19,Diogo Balieiro Diniz

doença causada pelo novo coronavírus. Destes, 2.175 já estão recuperados e 81 morreram pela doença, com isso, são 39 casos ativos no município.

Resende tem 16 casos suspeitos que aguardam os resultados dos exames, além de 8.245 casos que já foram descartados.