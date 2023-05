Prefeito de Resende realiza entrega de novos ônibus zero quilômetro

Matéria publicada em 5 de maio de 2023, 12:30 horas

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro, está realizando, na manhã desta sexta-feira (5), em São Mateus, no Espírito Santo, a entrega técnica de parte dos ônibus da nova frota de Resende. Os ônibus zero quilômetro estão sendo testados e inspecionados e, segundo Diogo, sairão em comboio para a cidade ainda hoje.

No dia 9 de março, o contrato com a empresa Itapetinga, vencedora da licitação do transporte público da cidade foi assinado. A área urbana receberá uma frota com veículos 100% 0km e com, no máximo, um ano de uso na área rural. Além disso, todos os ônibus passarão por controle, com sistema de monitoramento e vigilância espelhado, acompanhado pela prefeitura e pela empresa.