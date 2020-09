Prefeito de Resende testa negativo para Covid-19 e recebe alta do isolamento domiciliar

Matéria publicada em 12 de setembro de 2020, 14:47 horas

Resende – O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, anunciou nas suas redes sociais que testou negativo para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O anúncio ocorreu na noite de sexta-feira (11), um dia após dizer que entraria em isolamento domiciliar porque seus pais foram diagnosticados com a doença.

– Recebi, agora à noite, o resultado do meu exame que, novamente, deu negativo para Covid-19. Volto ao trabalho, de forma presencial, e volto a acompanhar de perto o combate à pandemia – afirmou o prefeito.

Segundo Diogo, eles estão com sintomas leves e sem indicação de internação hospitalar.

– Agradeço as mensagens de apoio e orações de todos. Continuo pedindo a Deus pela recuperação dos meus pais, que estão com sintomas leves a moderados, mas estáveis – concluiu.

O prefeito destacou que não teve nenhum contato com os pais nos últimos dias, mas que preferiu realizar o exame para confirmar ou descartar a presença do coronavírus no organismo. A avó de Diogo também foi diagnosticada com Covid-19 há mais de 20 dias, mas ela já se recuperou da doença.

Resende tem 82 mortes confirmadas por Covid-19 e 2.345 casos confirmados, sendo que 2.223 moradores já se recuperaram.Diogo