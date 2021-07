Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 11:15 horas

Severino Ananias Dias Filho afirma que decisão é de primeira instância e vai se manter no cargo e recorrer

Vassouras – O prefeito de Vassouras, Severino Ananias Dias Filho, e sua vice Rosilane Piveti Farias, se pronunciaram na manhã desta sexta-feira, 2, em relação a decisão do juiz da 41 Zona Eleitoral, Laurício Miranda Cavalcante, pela cassação do diploma eleitoral dos representantes do Executivo Municipal. O prefeito ressaltou, em nota, que a decisão é de primeira instância e que “foi recebida com o devido respeito, mas que lamenta e discorda com a interpretação”.

O prefeito segue afirmando que “tem plena convicção de que não houve nenhuma irregularidade ou algo que pudesse comprometer o resultado da última eleição”. Severino acrescenta que o aumento de 3%, no desconto da previdência dos funcionários públicos, pode ter sido o motivo que levou a justiça a tomar tal decisão.

O prefeito segue afirmando ter sido eleito com 60,34% dos votos, contra a chapa adversária que ficou com 34,53%, percentuais, conforme afirma o chefe do Executivo, que “nos dão respaldo mais que suficiente para que os nossos advogados recorram em segunda instância, no TRE, o que já está sendo feito. E se preciso for, vamos ao STE, ao STF para defender esse mandato que a população de Vassouras nos concedeu, reprovando a outra opção”, concluiu a nota, acrescentando que o trabalho será mantido.

Entenda

O juiz da 41 Zona Eleitoral, Laurício Miranda Cavalcante, decidiu pela cassação dos diplomas do prefeito de Vassouras, Severino Ananias Dias Filho, e sua vice Rosilane Piveti Farias, nesta quarta-feira, dia 30 e declarou ainda a inelegibilidade do prefeito para as eleições que se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição municipal de 2020.

Ele foi denunciado pelo Ministério Público de uso indevido da máquina administrativa e de abuso do poder político durante o período eleitoral de 2020.