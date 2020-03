Prefeito Ednardo Barbosa cria calendário de pagamento para servidores de Pinheiral

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 11:19 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, criou um calendário de pagamento para servidores municipais para ser pago em quatro datas, a partir desta quinta-feira (26). O anúncio foi divulgado em uma live, nas redes sociais, na noite de quarta-feira (25). O objetivo do decreto nº 2.805 é evitar aglomeração nos bancos quando o servidor público, da prefeitura de Pinheiral, for receber seu pagamento.

– Preocupado com a aglomeração dos bancos, vamos começar a pagar os servidores em datas diferentes, começando pela data de hoje (26). Separamos por data para que a gente evite aglomeração, tendo em vista, esse combate que estamos contra ao coronavírus, por isso, essa é mais uma medida preventiva – declarou o prefeito Ednardo Barbosa.

Aposentados e pensionistas pagos através do Pinheralprevi (Fundo de Previdência Social do Município de Pinheiral) receberão seu pagamento nesta quinta-feira. Já os servidores da Saúde e Assistência Social pagos através do Fundo Municipal de Saúde (FMS) e Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) receberão na próxima sexta-feira (27). Professores da rede municipal de ensino receberão na próxima segunda-feira (30). Os demais servidores, receberão na próxima terça-feira (31).