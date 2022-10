Prefeito Ednardo Barbosa entrega obra de revitalização da Praça do Oriente

Matéria publicada em 9 de outubro de 2022, 09:38 horas

Pinheiral – Os moradores do bairro Oriente receberam na última quinta-feira, dia 6, a entrega da obra de revitalização da Praça Maria Isabel Alves Gusmão. A reforma faz parte de um conjunto de obras orçado em mais de R$ 300 mil reais e que atendeu o bairro em junho deste ano, durante as comemorações do aniversário de 27 anos de Pinheiral, em que foram entregues a revitalização da quadra e campo da comunidade local.

A Praça foi equipada com nova estrutura, bancos, aparelhos de ginástica e parquinho para as crianças. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, a obra vai beneficiar cerca de 1.629 pessoas.

O gestor municipal, Ednardo Barbosa, falou sobre a entrega de mais uma área de lazer da cidade que foi recuperada com o objetivo de promover o lazer, esporte, prática de hábitos saudáveis e qualidade de vida.

“Graças a Deus conseguimos entregar mais uma obra à população de Pinheiral. Em junho o bairro Oriente já havia recebido sua quadra e campo totalmente revitalizados. Isso tudo é fruto de muito trabalho e esforço de todos que fazem parte dessa gestão. Ainda há muito por vir!”, afirmou.

Na ocasião, além do prefeito Ednardo Barbosa e da vice, Sediene Maia, estavam presentes também os vereadores Mário Arthur Franco, Demóstenes Paulino e Jordácio Elias Mendonça.