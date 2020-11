Prefeito Eduardo Guedes é reeleito em Itatiaia

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 01:04 horas

Itatiaia– O candidato à reeleição Eduardo Guedes, Dudu do (PSC), foi reeleito juntamente com o vice-prefeito Jabá com 8.149 votos em Itatiaia, o que representou 44,37% da votação com 100% das urnas apuradas. Em outubro, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) reverteu à decisão de primeira instância e deferiu por unanimidade a candidatura de Eduardo Guedes que havia sido indeferida pelo candidato ter governado em 2016 um mandato tampão.

Composição da Câmara de Vereadores de Itatiaia

BRUNO DINIZ (SOLIDARIEDADE) – 964 votos

CRISTIAN (SOLIDARIEDADE) – 773 votos

DUDU PEREIRA (PRTB) – 739 votos

THIAGUINHO (DEM) – 731 votos

JOÃO MARCIO (PSC) – 699 votos

VANINHO (PSC) – 596 votos

IMBERÊ (PRTB)- 588 votos

VINI CELULAR (DEM) 507 votos

VANDER (PP) – 438 votos

TIM CAMPOS (SOLIDARIEDADE) – 303 votos

JOEL DO TÔ ATOA (PTB) – 288 votos