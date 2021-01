Prefeito Fernando Jordão toma posse de seu quarto mandato em Angra dos Reis

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2021, 16:43 horas

Sessão Solene de Posse aconteceu no Plenário Presidente Benedito Adelino com restrição de público devido à pandemia

Angra dos Reis– O prefeito eleito Fernando Jordão e o vice Christiano Alvernaz tomaram posse de seus mandatos nessa sexta-feira (1). A Sessão Solene, ocorrida no Plenário Presidente Benedito Adelino, e fechada ao público em função da pandemia, também marcou a posse dos 14 vereadores que farão parte da Legislatura 2021/2024 da Câmara Municipal.

– Esta é uma cerimônia de posse diferente, porque não foi possível convidarmos todos que gostaríamos. Mas, quero aqui agradecer a população pela confiança depositada em mim novamente. Eu assumo hoje o meu quarto mandato como se fosse o primeiro, com disposição para trabalhar e enfrentar todas as dificuldades – se comprometeu o prefeito Fernando Jordão, ao lado da sua esposa e deputada estadual, Célia Jordão, e da deputada federal, Soraya Santos.

O prefeito lembrou as inúmeras conquistas do município, principalmente nas áreas da segurança e da saúde, com as ações de combate à covid-19 e a abertura do setor de oncologia, no HMJ, que já realiza, inclusive, cirurgias de grande porte. Outro ponto levantado por Jordão foi a obra de duplicação da Avenida Ayrton Senna, que transformou a entrada da cidade, dando fim a um gargalo no trânsito que existia próximo ao Iate Clube Aquidabã.

– Já avançamos muito e, como sempre falo, Angra hoje tem uma grande oportunidade: um presidente que declara seu amor pela cidade e seu interesse em transformá-la em uma grande potência. A aliança com o Alvernaz foi propositiva para que a gente possa alcançar todas as conquistas em parceria com as esferas federal e estadual – declarou Fernando mencionando os projetos da Marina São Bento, a ampliação do aeroporto, a duplicação da Rodovia Rio-Santos e as melhorias no Porto.

Em seu discurso, o vice-prefeito do município, Christiano Alvernaz, declarou o orgulho de assumir esta função ao lado de Fernando Jordão.

– Poder representar o município mais bonito do Brasil, junto ao prefeito Fernando Jordão, é para mim motivo de honra e de orgulho. Minha missão será ajudar o prefeito a conduzir o município ao caminho do desenvolvimento, da capacitação dos jovens, da promoção saúde e da manutenção da segurança – finalizou.