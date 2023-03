Prefeito pede aumento do efetivo para conter violência em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de março de 2023, 19:00 horas

Ações sobre segurança pública foram discutidas em encontro nesta segunda-feira

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu, durante a tarde desta segunda-feira (6), o comandante do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área da Polícia Militar), coronel Renato Assis Ferreira, para discutir ações de segurança pública que podem ser realizadas no município. Na reunião estiveram presentes também os secretários de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, de Administração, Gabriel Resende, e de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, além do procurador geral do município, César Catapreta.

Durante o encontro, Rodrigo comentou que tem se preocupado bastante com a questão da criminalidade no município e que espera articular com a Polícia Militar um trabalho que possa garantir a segurança da população do município. O prefeito ainda demonstrou interesse em trazer para a cidade a Operação Segurança Presente, que é um modelo de abordagem de proximidade que suplementa a atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

“O Segurança Presente é uma necessidade porque o cenário de segurança da região foi alterado a partir das ações em outras áreas. A mancha criminal se desloca à medida que você a sufoca em um ponto. O esforço que o Estado empreendeu em outros locais fez com que a criminalidade viesse pra cá”, destacou o prefeito, pontuando medidas que podem ser tomadas nesse sentido, como implantação de câmeras de segurança e aumento do efetivo da PM.

O coronel Renato Assis Ferreira agradeceu a oportunidade de encontrar o prefeito e de conhecer um pouco da região, além de falar dos desafios para o trabalho da corporação. “A região é muito grande. Cada coisa que acontece aqui pode dar a impressão de que a violência aumentou. É muito importante termos encontros como esse, uma oportunidade de interagir com os prefeitos e secretários de segurança. Nosso trabalho na Polícia Militar é um processo de aprendizado, sempre em prol da sociedade”, concluiu.

Para buscar novas melhorias nesse sentido, o prefeito Rodrigo Drable informou que, nesta terça-feira (7), irá a reuniões na sede do Governo do Estado e na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

INDICADORES CRIMINAIS – 2022 Fonte: ISP (Instituto de Segurança Pública) CIDADE TOTAL DE ROUBOS TOTAL DE FURTOS HOMICÍDIOS Valença** 14 299 10 Vassouras 8 154 6 Miguel Pereira* 8 189 5 Barra do Piraí* 33 283 15 Barra Mansa 180 772 52

* Possui Segurança Presente

** Será implantado Segurança Presente