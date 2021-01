Prefeito reeleito, vice e treze vereadores são empossados em Mangaratiba

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2021, 10:26 horas

Mangaratiba – O prefeito reeleito de Mangaratiba, Alan Campos da Costa, o Alan Bombeiro, foi empossado nessa sexta-feira, dia 01, em uma cerimônia marcada pela emoção, e adaptada por conta da pandemia. O evento, que aconteceu na Câmara Municipal da cidade, também deu posse ao vice-prefeito, Alcimar Moreira, o Chicão da Ilha, e aos treze vereadores eleitos para o mandato 2021-2024. A solenidade, presidida pelo vereador Professor Renato Fifiu, foi transmitida ao vivo pelo site da Câmara e não contou com a presença de familiares e convidados, além de seguir todos os protocolos sanitários de prevenção à covid-19.

Em seu discurso, o Prefeito reeleito agradeceu o apoio da população e os mais de 51% de votos confiados a ele. Alan Bombeiro reforçou que irá continuar a trabalhar de forma transparente, investindo em planejamento, oferta de serviços e em projetos voltados para o desenvolvimento da cidade.

“No nosso governo Mangaratiba deixou de ser sinônimo de corrupção. Ninguém mais diz que Mangaratiba é Angra. Agora Mangaratiba é Mangaratiba em qualquer lugar do mundo. Somos a cidade mais segura da Costa Verde. Hoje temos um município respeitado, inclusive nas esferas Federal e Estadual. As empresas voltaram a olhar para o município como um lugar em potencial para

investir e é nisso que queremos focar. Sei que ainda temos problemas a resolver e vamos! Já estamos trabalhando para equacionar a questão da coleta, mas, de forma honesta, correta e livre de corrupção. Também temos uma solução em vista para o problema do saneamento básico e da distribuição de água. Seguimos buscando parcerias para proteger nossa população da COVID, continuar ampliando os serviços de saúde e os investimentos na infraestrutura da cidade. Agora é momento de ter o pé no chão e focar no trabalho. Esse é o caminho para mudar para melhor nossa amada Mangaratiba”, disse Alan Bombeiro.

Para o vice-prefeito, Chicão da Ilha, essa é a hora de seguir em frente, sem deixar de acertar o que ainda não está ajustado. “Vamos continuar cuidando desse município, que é um lugar que a gente tanto ama. Vamos trabalhar em conjunto com a Câmara e atuar para dar respostas para aqueles que nos confiaram seus votos”, concluiu.

Além de Alan Bombeiro e Chicão da Ilha, foram empossados nesta manhã os vereadores: Cecília Cabral, Alessandro Portugal, Dori Costa, Edu Jordão, Hugo Graçano, João Felippe, Josué Té, Leandro de Paula, Dr. Mair, Juninho de Jacareí, Nilton Santiago, Renato Fifiu e Wlad da Pesca.