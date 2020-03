Prefeito Samuca proíbe veículos de fora de entrar em Volta Redonda, que tem 33 casos de coronavírus confirmados

Matéria publicada em 29 de março de 2020, 16:21 horas

Dos 33 casos confirmados, há quatro pacientes hospitalizados na cidade; carros de fora serão impedidos de entrar na cidade

Volta Redonda- O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, anunciou neste domingo, dia 29, novas medidas de restrição visando o combate a Covid-19, o Novo Coronavírus. A cidade tem 33 casos confirmados de pessoas contaminadas pelo vírus, uma morte e 227 casos suspeitos. As novas medidas visam aumentar a restrição e a aglomeração de pessoas nas vias do município. Uma das determinações é que a partir de terça-feira, dia 31, está proibida a entrada de veículos da região metropolitana do Rio e de outros estados na cidade.

Segundo o prefeito, a próxima semana será fundamental para se evitar que o Novo Coronavírus possa contaminar um grande número de pessoas na cidade. ‘’Tenho visto várias manifestações nas redes sociais sobre afrouxar as medidas de restrição, mas digo que essa semana é decisiva. Estamos fazendo muito esforço para diminuir a curva de contágio. Somos a terceira cidade com maior número de contaminados e, por isso, estamos tomando mais medidas para salvar vidas’’, disse o prefeito Samuca Silva.

Uma das determinações é que a partir de terça-feira, dia 31, está proibida a entrada de veículos da região metropolitana do Rio e de outros estados na cidade. Os ônibus e aplicativos de passageiros já estavam proibidos. ‘’Vamos iniciar na terça-feira para dar tempo de as autoridades policiais e nossa Guarda se prepararem para o fechamento das entradas. Quem trabalha ou mora na cidade e tem a placa do carro de outro lugar, basta apresentar um documento comprovando que mora ou trabalha em Volta Redonda. Vamos usar o bom senso’’, completou o prefeito.

Outra decisão é a retirada da gratuidade de idosos circularem nos ônibus da cidade. Vale destacar que idosos com mais de 60 anos são as maiores vítimas do Covid-19. ‘’Essa medida é porque ainda temos muitos idosos na rua e essa é a maior faixa de risco’’, comentou.

O prefeito Samuca Silva determinou ainda a suspensão do corte de água por 60 dias (o decreto anterior era de 30 dias). Já a conta de água com vencimento de março poderá ser paga até abril, e a conta com vencimento em abril prorrogada para maio.

Samuca ainda anunciou que irá, nesta segunda-feira, dia 30, anunciar medidas sobre pagamento de IPTU e ISS na cidade.