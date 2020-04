Prefeito se reunirá com MP para discutir flexibilização do comércio

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 09:19 horas

Samuca afirma que ‘sempre priorizou empregos, mas agora o foco é barrar coronavírus’

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva disse que se reunirá com o Ministério Público na sexta-feira para discutir a flexibilização do comércio. “Quero deixar claro que sou contra a qualquer tipo de flexibilização a não ser o que já está, que é o delivery, que são os restaurantes funcionando, as farmácias, os supermercados, drogarias e serviços essenciais, e também o comércio que pode funcionar com portas fechadas sobre serviços de entrega sem qualquer tipo de restrição. Não podemos colocar, neste momento, a nossa população na rua. Já tem muita gente desobedecendo a quarentena e isso já é um risco do ponto de vista da saúde pública”, destacou o prefeito em entrevista do programa Dário de Paula.

Samuca disse que a prioridade é manter a população em quarentena, principalmente os mais vulneráveis que pertencem aos grupos de risco, como os idosos.

– Não posso colocar a minha população em risco. Nosso foco é manter as pessoas em casa, evitar a aglomeração para que possamos ter capacidade para atendê-las – conclui o prefeito.