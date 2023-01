Prefeitos apostam em novos investimentos no segundo mandato de Cláudio Castro - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 07:40 horas

Serfiotis, Drable e Neto afirmam que apoio do governador reeleito será fundamental para o desenvolvimento regional; Volta Redonda terá R$30 milhões para asfaltar 234 ruas este ano

Sul Fluminense – Prefeitos da região acreditam que o governador Cláudio Castro continuará investindo no Sul Fluminense em seu segundo mandato. Alexandre Serfiotis (Porto Real), Rodrigo Drable (Barra Mansa) e Antonio Francisco Neto (Volta Redonda) pontuaram investimentos do governo estadual em suas cidades, que refletiram em votações expressivas a Castro e ao vice-governador Thiago Pampolha. Os dois tomaram posse dos cargos neste domingo (1°) no Palácio Tiradentes – antiga sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, que destacou as ações do Parlamento fluminense em apoio ao Governo do Estado para que o Rio de Janeiro superasse os desafios dos últimos quatro anos. Não só os deputados estaduais, como também o apoio de prefeitos do interior foram importantes para a reeleição do governador, que venceu o pleito com 58,67% dos votos válidos no estado (mais de 4,6 milhões).

Em cidades da região, ele teve porcentagem superior à média geral. Em Porto Real, por exemplo, obteve 66,80% (8.135 votos). Em Barra Mansa, 61,53% (55.010 votos) e em Volta Redonda, 58,76% (89.722 votos).

O prefeito de Porto Real destacou que a cidade caminhou ao lado do governador dando a ele uma votação recorde no município. Ele esteve presente nesta segunda-feira (2) na cerimônia de posse dos secretários estaduais, realizada no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro.

– Foi uma honra participar deste evento ao lado dos novos secretários de Estado e do governador. Porto Real terá, mais uma vez, portas abertas no governo estadual. Eu tenho certeza de que tanto o governador, quantos os secretários e, também, os deputados eleitos, irão continuar a parceria de sucesso entre a nossa Gestão Municipal e a Gestão Estadual. O meu compromisso e a minha responsabilidade, é trazer investimentos para nossa cidade e cuidar de todos os moradores – disse Serfiotis.

Outro prefeito da região, Rodrigo Drable destacou que o ano de 2022 começou “brilhando” para Barra Mansa.

– As expectativas são as mais positivas possíveis! Conversei com o governador na tarde de domingo, quando ele estava em Brasília, e me confirmou várias parcerias e investimentos para nossa cidade. O secretário de Infraestrutura e Cidades, Uruan Cintra, me confirmou que serão licitadas as obras de mais dois pacotes de asfaltamentos e teremos mais de 300 ruas asfaltadas neste ano. Nos próximos dias será a Avenida Presidente Kennedy e alguns bairros, proveniente de contrato assinado em dezembro – disse Drable.

Obras em Andamento

Recursos do governo estadual também viabilizaram diversas obras para Volta Redonda. Entre as que estão em andamento: três novos viadutos, uma nova ponte, ciclovias; instalação de lâmpadas de LED em 8200 pontos de luz no ano de 2022; base do programa ‘Segurança Presente’ na Vila Santa Cecília; adesão ao projeto ‘Segurança Presente’, que vai ficar baseado no Retiro, para atender também o Aterrado; obras do Museu da Ciência.

Para 2023, ainda há previsão para novas melhorias à Cidade do Aço, entre elas o investimento de R$30 milhões para asfaltamento de diversas ruas da cidade.

– O governador Cláudio Castro no seu primeiro mandato pode se orgulhar de muita coisa, mas principalmente de ter salvado Volta Redonda. As obras de mobilidade urbana estão preparando nossa cidade para as próximas décadas. A nova ponte e os viadutos serão úteis a partir da inauguração, mas principalmente para o futuro. O projeto de asfaltamento previsto para 2023 é um dos maiores investimentos em infraestrutura já feitos de uma só vez em nosso município. Serão 234 ruas asfaltadas. As lâmpadas de LED já estão espalhadas pela cidade e neste ano devemos conseguir avançar muito – pontuou o prefeito Antonio Francisco Neto.