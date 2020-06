Prefeitos da região cobram agilidade para resolução de problemas no Hospital Regional

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 08:01 horas

Volta Redonda – Prefeitos de toda a região, reunidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba, cobraram do governo do estado uma rápida resolução dos problemas enfrentados pelo Hospital Regional. No último fim de semana, a unidade parou de receber pacientes com a Covid-19, depois de ter sido transformado em uma unidade de referência para tratar a doença no estado.

“Os municípios reunidos através deste consórcio vem solicitar providências urgentes para a retomada dos serviços de saúde prestados pelo Hospital Regional para garantir o atendimento de pacientes contaminados pelo coronavírus e, por sua vez, evitar mais óbitos durante essa crise pandêmica”, diz a carta, assinada pelo presidente do consórcio, Ednardo Barbosa, prefeito de Pinheiral.

A cobrança foi feita através de uma carta, endereçada ao novo Secretário Estadual de Saúde, Alex da Silva Busquet, que assumiu o cargo esta semana. Ele é o terceiro secretário a assumir a pasta em meio a pandemia. No documento, ao qual o Diário do Vale teve acesso, o Cismepa aponta que 30% das vagas do hospital eram ocupadas por pacientes da região. Outros 70% vieram da capital e da baixada.

Além disso, o consórcio também destaca que a Organização Social Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Matuípe teria confirmado que está há três meses sem receber repasses do estado, o que ocasionou a paralisação dos atendimentos.

Os repasses teriam sido interrompidos depois que o Tribunal de Contas do Estado encontrou irregularidades no contrato fechado entre o estado e a OS. Com isso, foi determinado a paralisação dos pagamentos. No entanto, nesta semana o Ministério Público do Estado do Rio expediu recomendação para que o estado regularize a situação.

A interrupção dos serviços no Hospital Regional provocou inchaço da rede pública de saúde em diversas cidades da região, tendo efeito ainda mais negativo nos municípios pequenos. No entanto, mesmo a maior cidade da região, sente o golpe. Volta Redonda terá de fechar o comércio e teve alta significativa no número de internados nos hospitais públicos.

Histórico do Hospital

Na carta, o Cismepa aponta que o Hospital Regional foi construído e pensado para desafogar a rede de saúde do Médio Paraíba, bem como para oferecer especialidades médicas que antes só eram encontradas em outros centros.

A carta destaca especialmente o papel que a prefeitura de Volta Redonda teve na época da construção.