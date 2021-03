Matéria publicada em 24 de março de 2021, 13:47 horas

Barra Mansa – Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, dia 24, na sede da Aciap-BM (Associação Industrial e Agropastoril de Barra Mansa), os prefeitos de Volta Redonda Antônio Francisco Neto, de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e de Pinheiral, Ednardo Barbosa, discutiram sobre o feriadão aprovada na noite de ontem pela Alerj. Eles vão aguardar tomar a decisão final na sexta-feira, mas os comércios dos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa devem continuar funcionando, de 10 às 19 horas, se o decreto do governador do Estado do Rio, Claudio Castro, permitir.

Segundo Neto, foi estipulado esse horário para evitar aglomeração nas lojas e nos ônibus. A prefeitura de Volta Redonda ficará fechada durante uma semana – de 29 de março a 2 de abril – e reabre no dia 5 de abril. Somente serviços essenciais como a Saúde – que manterá o calendário de vacinação – Assistência Social e a Segurança irão funcionar.

Com relação ao funcionamento de bares e restaurantes, Neto disse que, também se o decreto permitir, irá manter o mesmo horário em Volta Redonda. O prefeito fez questão de ressaltar, no entanto, que a fiscalização será redobrada. “A Guarda Municipal irá atuar de forma intensa e constante”, disse Neto, acrescentando que a Câmara Municipal aprovou uma lei que endurece a punição para comerciantes que descumprirem o decreto municipal em vigência.

Também ficará fechado durante o feriado o Zoológico Municipal, Parque Aquático, Escolas Municipais e Campos de Futebol.

Nesta quarta-feira, às 16 horas, os prefeitos voltam a se reunir para acertar mais detalhes sobre o feriadão.

A lei

A Prefeitura de Volta Redonda teve aprovado pela Câmara Municipal na noite desta terça-feira, dia 23, projeto de Lei que altera dispositivos dos códigos Administrativo e Tributário municipais. O objetivo é tornar mais rígidas as medidas para os estabelecimentos que descumprem as restrições contra a propagação da Covid-19 no município. Com a aprovação do Projeto de Lei, foram alterados os artigos 8º e 26 do Código Administrativo de Volta Redonda (Lei Municipal nº 1.415/1976). A multa que era de R$ 592,98 passou para R$ 5.929,80. Os estabelecimentos que forem encontrados em descumprimento do decreto serão autuados.

“Em caso de interdição, os estabelecimentos deverão ficar fechados por 15 dias, e em caso de reincidência, por 30 dias, podendo ainda, os estabelecimentos terem o alvará de licença cassado”, explicou Elisângela Almeida, diretora do departamento de Fiscalização de Atividades Econômicas da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF).

O prefeito Antonio Francisco Neto ressalta que a medida não visa o aumento de receitas, de arrecadação, mas o fiel cumprimento do decreto municipal relacionado ao combate à pandemia, evitando a aglomeração e a propagação do coronavírus no município.

“Queremos salvar vidas e vamos fechar quem estiver errado. Será uma espécie de lockdown seletivo. A conscientização de todos é fundamental e o cumprimento das medidas restritivas nos ajuda a combater e reduzir a propagação do vírus”, afirmou o prefeito.

O feriadão

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em regime de urgência, nesta terça-feira (23/03), o projeto de lei 3.906/21, do Executivo (Mensagem 4/21), que adianta os feriados de Tiradentes e São Jorge e implementa um recesso entre os dias 26 de março e 4 de abril, com o objetivo de conter o avanço da pandemia de Covid-19 no estado. A medida não afeta o funcionamento das unidades de Saúde, Assistência Social, Segurança Pública, serviços funerários, igrejas e templos, além de outras atividades consideradas essenciais e atividades de trabalho exclusivamente remotas. O projeto ainda precisa ser sancionado ou não pelo governador em exercício, Cláudio Castro.