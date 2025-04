Prefeitura anuncia construção de um novo Centro de Atendimento ao TEA em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Prosseguindo os projetos em prol das pessoas com Transtorno do Espectro Autista em Barra do Piraí, o deputado federal, Aureo Ribeiro, a prefeita Katia Miki, e o secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, visitaram o terreno onde será construído o maior centro de atendimento a pessoas com TEA do município.

O anúncio do projeto foi feito na última quarta-feira, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Articulador dessa conquista, Aureo Ribeiro, reforçou seu apoio ao governo da prefeita Katia Miki e afirmou que as parcerias firmadas entre as esferas federal, estadual e municipal farão de Barra do Piraí um lugar melhor para se viver.

“Estou muito feliz com a parceria que construímos a prefeita Katia Miki. Juntos, vamos avançar no cuidado de quem mais precisa. É com parceria, entendimento, diálogo e bons projetos que conseguimos avançar e fazer política pública de verdade. Então, Katia, parabéns pelo seu trabalho como prefeita e pelo compromisso com a saúde e o bem-estar da população. Vamos continuar trabalhando, trazendo avanços por meio da parcerias com o Governo do Estado, para fazermos de Barra do Piraí um lugar cada vez melhor para se viver”, disse o deputado federal.

Katia Miki agradeceu o apoio do deputado e falou da importância desse novo projeto para as crianças e para as famílias atípicas.

“Agradeço a você, deputado Áureo, por visitar Barra do Piraí e por nos ajudar a cuidarmos das nossas crianças que vivem com o TEA e seus familiares. Esse é o nosso sonho e das mães atípicas. Um compromisso que está tornando realidade. Eu tenho certeza que aqui, nesse local, vamos cuidar de todas as crianças autistas de Barra do Piraí e tornar uma referência para toda a Região Sul Fluminense, apontou a prefeita do município.

Recentemente, foi anunciado que o Centro TEA do município está de mudança para outro endereço mais amplo, confortável e acessível para os pacientes, suas famílias e profissionais.

O projeto revelado no dia 2 diz respeito a outro local, ainda maior que o novo Centro TEA, que está para ser construído com o objetivo de se tornar uma referência no atendimento à população com TEA na região.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, declarou que está “emocionado com o trabalho que a prefeitura está desempenhando em prol das pessoas com TEA. Vejo que todas as secretarias do poder público abraçaram a causa. Nosso time está unido e, certamente, revolucionaremos os atendimentos à população com Transtorno do Espectro Autista”, destacou.