Prefeitura anuncia que mais de dez bairros serão asfaltados em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2020, 08:50 horas

Colônia Santo Antônio, Siderlândia, Bocaininha, Água Comprida, Vila Coringa, Santa Rosa, Ano Bom, Jardim América, Vista Alegre, Santa Maria II, Morada Verde receberão investimentos

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa anunciou nesta semana que trechos de mais de dez bairros serão asfaltados neste ano. Bairros como: Colônia Santo Antônio, Siderlândia, Bocaininha, Água Comprida, Vila Coringa, Santa Rosa, Ano Bom, Jardim América, Vista Alegre, Santa Maria II, Morada Verde, entre outros, devem receber o investimento após o bairro Vila Maria receber uma nova malha asfáltica de cerca de 900 metros, na Rua Olavo Marassi.

A previsão é de finalização para a próxima semana. O objetivo do investimento é garantir um melhor acesso à via e atender as necessidades dos moradores.

Na última semana, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, esteve no local acompanhando os trabalhos que estão sendo executados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e pela Secretaria Municipal de Manutenção Urbana.

Além da Vila Maria, a Rua Léo M. Dias, no São Luiz, e José Hipólito, no bairro Cotiara, também estão recebendo a malha.

O prefeito explicou que a aplicação de asfalto, em qualquer localidade, depende do tempo bom.

– Estamos trabalhando para atender com o asfalto o maior número possível de bairros, mas a prioridade são as localidades mais movimentadas e prejudicadas pelo uso e tempo. Para isso precisamos contar com um bom tempo, pois se fizermos e houver chuva nosso trabalho será desperdiçado – destacou.

Chuva

Após a última chuva forte no município, Rodrigo Drable contou que percorreu os bairros mais afetados e comentou sobre a Colônia Santo Antônio.

– Sobre essa chuva, o que a Colônia sofreu foi um absurdo. Sabemos que a estrutura da cidade é velha e o município foi planejado de maneira que ele permanecesse pequeno, porém, Barra Mansa cresceu. O asfalto ali será aplicado em diversos pontos diferentes”, completou Drable, acrescentando. “Os problemas que são nossos tem complexabilidade para serem enfrentados e eu quero fazer a coisa certa do jeito certo – concluiu o prefeito.

Para o secretário de Manutenção Urbana Luiz Gonzaga, o asfaltamento ampliado irá beneficiar principalmente os condutores de veículos.

– Nós priorizamos asfaltar as principais entradas para o município, mas já estamos com um cronograma de atendimentos em outros bairros, que esperamos em breve cumprir. Para isso também dependemos das boas condições do tempo. Esse investimento facilita o trânsito e evita danificar os veículos – afirmou o secretário.

Boa Sorte

A secretaria de Ordem Pública anunciou que o trecho próximo à curva do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na Rua Henrique Crispim de Almeida, no bairro Boa Sorte, passará por intervenções.

O secretário da pasta, Luiz Furlani, disse que haverá a demolição do muro antigo e remoção do poste pela concessionária que abastece a energia de Barra Mansa.

Após estas medidas, serão feitos o asfaltamento e implementação de uma rotatória para aliviar o trânsito e tornar mais acessível a ligação entre Boa Sorte e o bairro Piteiras.