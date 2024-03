Prefeitura atua para diminuir impactos da chuva em Angra

Angra dos Reis – Equipes da Prefeitura de Angra dos Reis trabalham desde o início da manhã desta sexta-feira (22) para reduzir os impactos causados pela chuva no município. Não há registro de feridos ou desabrigados. A previsão dos meteorologistas é de chuva mais intensa na noite desta sexta-feira e madrugada de sábado, com cerca de 100 mm (milímetros) nas próximas horas.

Há problemas no fornecimento de luz em algumas localidades do município, como Praia do Machado, Serra D’água, Camorim Grande, Cantagalo e Vila do Abraão, na Ilha Grande. A Prefeitura está em contato com a concessionária Enel, que é a responsável pelo fornecimento de energia no município.

No Morro da Glória, na região central, um muro cedeu na tarde desta sexta-feira. Equipes de engenharia da Defesa Civil e da Secretaria Executiva de Serviço Público constataram que o local não apresenta perigo de desmoronamento. Depois de inspecionar um deslizamento de muro de contenção no Morro da Glória 2, os engenheiros chegaram à conclusão que não há riscos na localidade. Na Ladeira do Jorge Elias, no Morro do Carmo, profissionais da prefeitura fizeram a vistoria de uma obra e constataram que o empreendimento não ameaça a população.

Uma equipe também esteve no Bracuí vistoriando a região que, em dezembro de 2023, foi atingida por fortes chuvas. Também foi feita a desobstrução da rede de drenagem na Santa Rita do Bracuí, além de vistorias no Quilombo, na estrada Beira Rio e na Rua das Bromélias. A obra em andamento no rio que corta todo o bairro, onde estão sendo instalados 7 km de enrocamento de pedras em suas margens, já apresentou resultados, mantendo o nível de água abaixo do esperado para o volume de chuva.

Pela manhã, a Secretaria de Desenvolvimento Regional (Serviço Público), em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, realizou a desobstrução da RJ-155, onde uma árvore caiu próximo ao túnel no sentido Barra Mansa. O Serviço Público também esteve presente no Zungu para consertar uma ponte de pequeno porte que havia sido danificada com a chuva.

Na rodovia Rio-Santos, uma equipe da concessionária CCR trabalha para retirar uma árvore caída na altura do bairro do Frade. O lado da pista no sentido Centro está interditado.

Município segue em estado de alerta

Nesta tarde foi realizada uma reunião, no gabinete de crise da Defesa Civil, envolvendo as principais secretarias do município. Foi feita uma apresentação de todo o trabalho do dia e determinado que as equipes permaneçam de prontidão. Mais cedo, os secretários também se reuniram para discutir a logística e as estruturas dos pontos de abrigo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de chuvas fortes em todo o estado do Rio de Janeiro, incluindo a região da Costa Verde e Sul Fluminense, de hoje até o fim de semana. A Prefeitura reforça a importância da população ficar atenta aos canais oficiais de comunicação e seguir as orientações da Defesa Civil.

Pontos de apoio

A família que estava no abrigo da Escola Municipal Professor José Américo Lomeu Bastos, no Morro do Abel, foi para a casa de parentes, e no momento, não há mais famílias nos pontos de apoio oferecidos pela Prefeitura. A Prefeitura conta com 12 escolas municipais, além da Casa da Cultura da Vila do Abraão, na Ilha Grande, para receber famílias que vivem em áreas vulneráveis para deslizamentos, alagamentos e outros possíveis estragos ocasionados pelas chuvas. Todas as famílias que quiserem ir para esses espaços vão receber colchões, roupa de cama, alimentação, assistência social e de saúde.

As escolas municipais que estão servindo como ponto de apoio são: Júlio César Larangeiras (Parque das Palmeiras); Profª Tânia Rita (Belém); Cemei Júlia Moreira da Silva (Bracuí); Coronel João Pedro Almeida (Camorim); Poeta Carlos Drumond de Andrade (Camorim Pequeno); Pref. José Luiz Ribeiro Reseck (Frade); Tereza Pinheiro de Almeida (Japuíba); Benedito dos Santos Barbosa (Monsuaba); Prof. José Américo Lomeu Bastos (M. do Abel); Prof. Antônio José Novaes Jordão (M. do Peres); Frei Bernardo (P. Mambucaba); Pedro Soares (Provetá – Ilha Grande). Além dessas unidades, a Casa de Cultura da Vila do Abraão, na Ilha Grande, também está aberta para a população.

Dicas de segurança

Em caso de chuvas fortes, a população (principalmente quem está em áreas de risco) deve:

Seguir para os pontos de apoio após os alertas por sirene ou SMS;

Alertar familiares e amigos (principalmente os que estiverem em áreas de risco);

Levar documentos pessoais (como RG, CPF, carteira de habilitação ou carteira de trabalho) e medicamentos de uso diário;

Evitar pegar estradas e ficar próximo de redes elétricas;

Divulgar apenas informações oficiais;

Retirar os aparelhos das tomadas nas quedas de energia.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones da Defesa Civil: 199 / (24) 3365-4588.

Alerta por SMS

Mais de 40 mil pessoas em Angra estão cadastradas no sistema gratuito de aviso por SMS. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, basta enviar um SMS para o número 40199, informando o CEP da casa, hotel, pousada, local de trabalho etc. As mensagens são recebidas mesmo que a pessoa não tenha créditos no celular.