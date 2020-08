Prefeitura busca alternativas para retorno de atividades esportivas em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de agosto de 2020, 14:00 horas

Volta Redonda – Equipe da Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) de Volta Redonda se reuniu nesta terça-feira (11), com representantes da Associação de Moradores do bairro Açude. A visita faz parte de um projeto da secretaria de estreitar o contato com a população para conhecer as necessidades de cada bairro e também viabilizar o retorno gradual das atividades esportivas, que não ocorrerão mais dentro dos ginásios, mas em locais abertos, como praças públicas.

A Smel percorrerá dois bairros para ouvir as demandas dos moradores, na próxima quinta-feira (13), será a vez do bairro Santa Cruz. Já na semana passada a equipe esteve nos bairros Vila Rica/Tiradentes e Volta Grande.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad, comentou que após percorrer todos os bairros, será feito relatório constando as particularidades de cada um deles, as demandas que serão atendidas e as atividades que deverão ser implantadas.

– Estamos, cada vez mais, buscando uma aproximação com as associações de moradores para conhecer, de fato, quais são os anseios e necessidades deles com relação ao esporte e lazer. Estamos aproveitando também esses encontros para fazer a divulgação do SmelTV – disse a secretária, referindo-se ao canal virtual da secretaria no YouTube.

Entre os principais assuntos abordados durante os encontros estão o levantamento dos projetos que aconteciam antes da pandemia e as projeções para um provável retorno das atividades no bairro; inserção de atividades, em parceria com o bairro, dentro do calendário de eventos e ações da Smel; além do levantamento das demandas da região na área de Esporte, Lazer e Fomento ao Exercício, como instalações, projetos e parcerias.