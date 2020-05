Prefeitura começa a cercar entradas de Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de Maio de 2020, 20:39 horas

‘Estamos vivendo em um período de exceção’, diz Samuca, justificando o isolamento da cidade

Volta Redonda – Usando manilhas de concreto, cones e outras formas de bloqueio, a Prefeitura de Volta Redonda começou na noite deste domingo, dia 03, a cumprir o decreto do prefeito Samuca Silva que praticamente isola a cidade do resto do país.

“Estamos vivendo em um período de exceção”, diz Samuca Silva, justificando o isolamento da cidade.

A partir de zero-hora de domingo para segunda-feira todas as entradas de Volta Redonda estarão bloqueadas para a entrada de carros de qualquer outra cidade – a não ser para quem tenha comprovante de residência em Volta Redonda ou comprovante de trabalho, entre as raras exceções.

O prefeito anunciou que as forças se segurança estarão em todas as entradas do município para impedir a entrada de pessoas de outras cidades no dia em que o comércio local reabre parcialmente.

Está proibido o acesso à cidade de carros, motos, táxis e transporte por aplicativo, oriundos de outros municípios, a não ser que o passageiro comprove sua residência em Volta Redonda. Os ônibus intermunicipais ainda podem circular até sábado, dia 9. Um dos objetivos da medida é também garantir a capacidade de atendimento na rede municipal de saúde.

-Nosso intuito é proteger a população de Volta Redonda e de outras cidades. Essa é uma medida de prevenção. Mas estamos garantindo o acesso de quem mora na cidade, que trabalha aqui ou de serviços essenciais, como caso de atendimento de saúde, e prestadores de serviços – disse o prefeito.