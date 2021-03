Prefeitura conclui obra de drenagem em via de acesso ao Túnel 20

Matéria publicada em 9 de março de 2021, 17:34 horas

Secretaria de Infraestrutura também fez raspagem de terra e retirou entulho na Avenida Engenheiro Francisco Sabóia Barbosa Filho, no Retiro

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda concluiu nesta terça-feira, dia 9, a implantação do novo sistema de drenagem da Rua Eloi Pimentel, no bairro Água Limpa. A construção de rede de água pluvial vai melhorar o acesso ao Túnel 20, uma alternativa à Rodovia Lúcio Meira (BR-393) para os motoristas chegarem à Rodovia do Contorno.

Prefeitura de Volta Redonda estava a cerca de 15 dias trabalhando na implantação do sistema que tem 75 metros no total. São 50 metros de manilha de 40 centímetros de diâmetro e mais 25 metros de manilha de 30 centímetros de diâmetro. O trajeto ainda terá seis caixas de ralo e serão utilizados 40 metros de escória. O objetivo é evitar alagamento na via por conta das chuvas.

O Túnel 20 atende toda cidade, mas principalmente os moradores do Água Limpa. O bairro, que já era grande, recentemente teve uma expansão com a construção de vários prédios residenciais e o túnel é uma alternativa de acesso à região sul da cidade, como os bairros que margeiam a Rodovia dos Metalúrgicos.

Acesso à Fundação Beatriz Gama também recebe melhorias

A Secretaria de Infraestrutura iniciou nesta terça-feira, dia 9, o trabalho de recuperação da Avenida Engenheiro Francisco Sabóia Barbosa Filho, no Retiro. No local, foi realizada raspagem de terra, que fica acumulada por conta da chuva, e ainda houve retirada de entulho.

“Estamos identificando pontos da cidade que sofrem com alagamentos e acúmulo de terra por conta da chuva, prejudicando a mobilidade urbana. Fizemos novas redes de drenagem em bairros como a Vila Santa Cecília, Morada da Colina, Sam Remo, além de trechos da Beira Rio e da Rodovia dos Metalúrgicos. O objetivo é evitar a formação de bolsões de água”, disse o secretário de Infraestrutura, José Jerônimo Telles, ressaltando que a retirada da terra acumulada por conta de deslizamentos também evita acidentes em caso de novas chuvas.