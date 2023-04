Prefeitura conclui reforma do Ginásio do Siderlândia - Diário do Vale

Prefeitura conclui reforma do Ginásio do Siderlândia

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 10:45 horas

Espaço passou por troca de telhado e pinturas interna e externa

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), entregou mais uma importante obra para a população nesta semana. O Ginásio do bairro Siderlândia passou por reforma para atender melhor as cerca de 600 pessoas que frequentam o local todo mês, seja para as atividades desenvolvidas pela Smel quanto para o lazer.

Os trabalhos envolveram a troca do telhado do ginásio, que apresentava alguns buracos e, durante os tempos chuvosos, goteiras prejudicavam a prática esportiva no espaço. Todo o ginásio também teve sua pintura revitalizada, externa e internamente, incluindo a quadra poliesportiva.

“O ginásio tinha também um problema com a presença de pombos, que causava sujeiras. Com a obra, conseguimos evitar que eles atrapalhem as atividades”, explicou o coordenador do Ginásio do Siderlândia, Gabriel Tardem.

O ginásio conta atualmente com 260 idosos, 35 adultos e 100 crianças matriculados em atividades como Ginástica para Terceira Idade (Programa Viva a Melhor Idade); Ginástica Funcional (Programa Viva Vida); futsal; balé e karatê.

“Queremos deixar nossos espaços, os núcleos esportivos da cidade em totais condições para que a população possa participar das atividades com conforto e segurança. E que se sintam motivadas a praticarem atividades físicas e de lazer”, afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, acrescentando que já solicitou à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) a revitalização da praça próxima ao ginásio.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que, quando reassumiu a prefeitura, encontrou os ginásios com problemas em suas estruturas, e que foi necessário planejar um trabalho de recuperação desses espaços.

“Agora, vai voltar a ser um local para praticar esportes, desenvolver programas de prevenção a doenças e de convivência saudável entre os moradores. A gente sabe que tem muito para fazer, dá vontade de resolver tudo de uma vez, mas a gente tem de ir trabalhando para recolocar as coisas no lugar”, disse Neto.