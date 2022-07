Prefeitura conhece polo de inovação do país

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 10:16 horas

Objetivo é buscar experiência para implementar o Parque Tecnológico do Mar em Angra dos Reis

Angra dos Reis – A Prefeitura continua empreendendo todos os esforços para tornar realidade o Parque Tecnológico do Mar em Angra dos Reis, que vai fomentar o ecossistema de inovação que já existe no município, dando às startups e aos pequenos empreendedores espaço físico para continuarem operando e pensando soluções tecnológicas voltadas à Economia do Mar.

Nessa terça-feira, dia 5, representantes das Secretarias de Planejamento e Parcerias, Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Educação, Juventude e Inovação, juntamente com o CEFET, visitaram o Parque Tecnológico Aberto de Santa Rita do Sapucaí, importante polo tecnológico e de inovação do país.

Toda a cidade é um parque tecnológico, voltado para a área de telecomunicações, com mais 170 indústrias, três incubadoras (sendo uma municipal) e faculdades de tecnologia.

– Nosso objetivo foi buscar expertise de um dos maiores centros de inovação que existem no Brasil e entender o seu processo de implementação para aplicar no desenvolvimento do Parque Tecnlógico do Mar em Angra dos Reis. Tivemos um aprendizado muito grande em Santa Rita do Sapucaí, que conseguiu consolidar a junção entre academia, universidade, empresas e os entes públicos – frisou o secretário de Planejamento e Parcerias, André Luis.

A equipe também visitou o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) que, além dos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado em Engenharias (Telecomunicações, Elétrica, Computação, Biomédicas, Controle e Automação, Produção e Software) abriga um programa de criação e aceleração de startups nas mais diversas áreas de tecnologia e inovação, disponível a todos a alunos e comunidade em geral.

– Esta visita foi mais um passo importante que demos para a implementação do Parque Tecnológico do Mar. Nosso grande objetivo é oferecer à nossa população, principalmente aos jovens, novas oportunidades de futuro e o certamente o parque uma delas – frisou o secretário de Governo, Cláudio Ferreti.

PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR

O Angra Parque Tecnológico do Mar será localizado no Polo Universitário Professor Jair Travassos, onde já funcionam os cursos de graduação do CEDERJ, da Estácio e da UFF, em dois prédios que estavam desativados.

Os próximos passos deste projeto serão o início das obras de reforma dos prédios que abrigarão o Parque e a formação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico que terá, entre outras funções, a de estabelecer critérios de enquadramento de projetos no programa de incentivo, condições de incentivo à instalação e expansão de empresas e fiscalização dos projetos incentivados.

– Angra dos Reis é uma cidade que tem todo potencial para abrigar um Parque Tecnológico do Mar, pois aqui temos um estaleiro, o porto, diversas marinas e outros empreendimentos que movimentam o setor. Estamos trabalhando para que este projeto saia o quanto antes do papel – finalizou o prefeito Fernando Jordão.