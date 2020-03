Prefeitura cria “Comércio Piraí” para auxilar comerciantes nas vendas online e delivery

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 08:01 horas

Piraí – A prefeitura de Piraí criou uma página nas redes sociais para auxiliar os comerciantes do município nas vendas delivery e online. O objetivo do “Comércio Piraí” é divulgar os comércios e serviços que estão trabalhando de forma diferenciada durante a quarentena do Coronavírus.

O secretário de Ciência e Tecnologia, Osni Silva, contou que a nova ferramenta de divulgação vai colaborar com os comerciantes.

– Estamos muito preocupados com o comércio da cidade. Sabemos que diversas pessoas dependem dele para sustentar as suas famílias e estamos tentando meios de ajudar o comércio através da tecnologia, e as redes sociais pode ser um grande aliado nesse momento difícil – explicou o secretário.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo Charles Barizon destacou sobre a atual situação do comércio de Piraí.

– Nós sabemos que um dos grandes gargalos que vamos enfrentar durante e após a crise será a nossa economia. E estamos trabalhando, juntamente com a Secretaria de Saúde e demais órgãos públicos, no sentido de possibilitar a reabertura do nosso comércio o mais rápido possível. Enquanto isso estamos disponibilizando essa página que vai ajudar as pessoas a identificarem as nossas empresas e empreendedores que poderão realizar as suas vendas. Isso, agora durante a quarentena e posteriormente também. Vamos criar um novo hábito de consumo e novas possibilidades de venda para todos. Além disso, vamos anunciar nos próximos dias um pacote de apoio ao nosso comércio – concluiu Charles Barizon.

Comerciantes interessados devem mandar um e-mail para comercio@pirai.rj.gov.br

Decreto

A prefeitura decretou, no dia 18 deste mês, o fechamento de estabelecimentos comerciais por toda a cidade, com possibilidade de funcionamento apenas através da modalidade delivery.