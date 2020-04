Prefeitura cria página em rede social para divulgar serviços de delivery em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 10:53 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable anunciou durante uma live na segunda-feira (13), que a prefeitura criou uma página nas redes sociais para ajudar na divulgação de serviços de delivery em Barra Mansa. A intenção é continuar fomentando a economia do município mesmo diante deste período de quarentena por conta da pandemia do coronavírus.

A página no Instagram se chama “bmdeliveryoficial” , onde donos de estabelecimentos, que oferecem os serviços de entrega em casa, possam divulgar seus trabalhos e contatos para que moradores de Barra Mansa tenham acesso ao procurar pela internet.

– O ‘bmdeliveryoficial’ é um catálogo de serviços a domicílio. As redes sociais são o meio mais efetivo para comunicar e divulgar os serviços nesse período de Corona Vírus. O dono do negócio pode mandar um inbox com a arte do seu negócio e iremos divulgar – destacou o prefeito.