Matéria publicada em 12 de julho de 2021, 08:23 horas

Pessoas com 42 anos, gestantes, puérperas e lactantes com filhos com até 24 meses de idade poderão se vacinar; também serão atendidos munícipes com a segunda dose agendada.

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, dá continuidade ao sistema de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (12) para gestantes, puérperas e lactantes com filhos com até 24 meses de idade. Também serão atendidos munícipes com a segunda dose agendada.

Para as pessoas com 42 anos, o atendimento acontecerá exclusivamente no teatro do Parque da Cidade. Aos outros grupos, também será disponibilizado o drive-thru. O local oferece estacionamento.

O atendimento será dividido em três horários, sendo de 08h às 12h para nascidos de janeiro a abril, das 12h às 16h de maio a agosto e das 15h às 18h de setembro a dezembro.

Para ser vacinado, é necessária a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado ou declaração do posto de saúde. Para a segunda dose, basta levar o cartão de vacinação.