Prefeitura de Angra abre 838 vagas para novos polos esportivos - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 17:24 horas

Inscrições devem ser feitas diretamente com o professor responsável pela unidade





Angra – A partir desta terça-feira (28), a Secretaria de Esportes de Angra dos Reis está oferecendo 838 vagas para 16 polos esportivos que contemplam 13 bairros da cidade. Para se inscrever, basta o interessado procurar o professor do polo durante a realização da aula portando um atestado médico para a realização da atividade.

Serão abertas vagas para os polos de Esporte é Vida, Beach Tennis, Futsal, Ginástica Artística, Futebol de Campo, Badminton e Futebol Society. Além destes novos polos, a Secretaria de Esporte também vai abrir vagas para os já existentes, como dança livre, circuito funcional e hidroginástica. Neste caso, o interessado deve fazer contato com a Secretaria de Esporte por meio do telefone 3365-4763 para obter mais informações sobre as vagas oferecidas.

Confira as vagas:

Retiro – Quadra do Retiro em frente ao Sesc (Praia do Retiro)

Esporte é vida (18 anos+) – quarta-feira, às 7h

Vila Nova – Quadra da Vila Nova, na Praça dos Caranguejo

Futsal (7 até 17 anos) – 17h – Segunda e quarta

Japuíba (Aeroporto), na Quadra Santos Dumont

Esporte é vida (18 anos+) – Terça e quinta, às 8h30

Futsal (7 até 17 anos) – terça e quinta, às 9h30 e 14h

Banqueta, na Quadra da Estrada da Banqueta

Esporte é vida (18 anos+) – terça e quinta, às 8h30

Japuíba, no Campo em frente ao FAETEC

Futebol Society (7 até 17 anos) – terça e quinta, às 8h30 e 15h

Frade, na Quadra do Frade (Rua Boa Esperança)

Futsal (7 até 17 anos), segunda e quarta, às 9h e 13h30

Monsuaba, na Avenida Antônio Bertholdo da Silva Jordão (Praia Monsuaba)

Esporte é Vida (18 anos+), quarta e sexta, às 8h

Beach Tennis (7 até 17 anos), quarta e sexta, 9h

Sapinhatuba II, na Quadra da Sapinhatuba II

Futsal (7 até a 17 anos), terça e quinta, às 8h30

Praia do Jardim, na Quadra da Estrada do Marinas

Esporte é vida (18 anos+), terça e quinta, às 8h30

Estádio Municipal

Ginástica Artística (7 até 17 anos) – terça e quinta, às 9h30 e 14h

Praia do Anil

Beach Tennis (7 até 17 anos), segunda e quarta, às 16h

Beach Tennis (18 anos+), segunda e quarta, às 17h

Aterro, na Academia ao ar livre e no Campo de Futebol

Esporte é Vida (60 anos+), quarta e sexta, às 8h15

Futebol de Campo (7 até 14 anos), quarta e sexta, às 8h30 e 14h

Vila do Abraão, no Campo de Futebol

Futebol de Campo (7 até 17 anos), segunda e quarta, às 9h e 13h30