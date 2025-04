Prefeitura de Angra abre inscrições para as danças da Festa do Divino

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis vai oferecer, nos dias 28, 29 e 30 de abril, inscrições para danças folclóricas a Festa do Divino de Angra dos Reis, que acontece entre 30 de maio e 8 de junho. O processo será efetuado na Casa Larangeiras, no Centro, das 9h às 16h, com vagas para as danças dos Marujos, Jardineira, Lanceiros, Coquinhos e Velhos. Serão aceitos interessados de 12 a 35 anos.

Interessados devem portar documento de identificação, RG e CPF, e comprovante de residência no momento da inscrição. Menores de idade só podem efetuar a inscrição acompanhados pelos pais ou responsáveis. A programação religiosa da festa do Divino Espírito Santo 2025 será divulgada em breve.

“Uma das tradições culturais do município, a festa do Divino Espírito Santo reúne grande número de pessoas, num evento de mais de 300 anos de história. Como gestor, fico muito feliz de seguir apoiando o crescimento desse evento tão importante para Angra dos Reis”, explica o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.

A Festa do Divino é um dos mais tradicionais eventos culturais da cidade, com mais de 300 anos. São dez dias de programação religiosa e cultural, com o ponto alto durante a chegada do Menino Imperador, com apresentação de danças folclóricas e shows musicais gratuitos. O Menino Imperador, figura mais popular da festa, é sorteado entre os meninos inscritos na catequese das paróquias da cidade e, segundo a lenda, governa a cidade durante a festividade, participando das celebrações.

Danças Folclóricas

Marujos – adultos acima de 15 anos

Jardineira – mulheres de 15 a 35 anos

Lanceiros – adultos de 15 a 35 anos

Coquinhos – crianças até 12 anos

Velhos – homens e mulheres acima de 15 anos.