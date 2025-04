Prefeitura de Angra abre processo seletivo para profissional de transformação digital

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis abriu nesta quinta-feira (3), um processo seletivo para contratação de um profissional de transformação digital. A vaga é destinada a candidatos com nível superior completo na área de Tecnologia da Informação (TI) e experiência comprovada em transformação digital.

Os interessados devem enviar currículo para um dos seguintes e-mails: [email protected] ou [email protected].

O profissional selecionado terá como principais responsabilidades coordenar e implementar a digitalização de serviços, executar planos estratégicos de transformação digital alinhados aos objetivos institucionais, planejar a modernização de sistemas internos, e criar políticas públicas voltadas ao uso ético e sustentável da tecnologia. Também será responsável por manter atualizado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, definir diretrizes de governança digital, gerenciar projetos, acompanhar resultados e buscar inovações aplicáveis ao setor público.

Mais detalhes sobre as atribuições da função estão disponíveis na página 23 do Boletim Oficial do Município nº 2018 de 11 de dezembro de 2024, acessível pelo link: https://bit.ly/3REyfNz.

As informações sobre remuneração podem ser consultadas na página 38 do Boletim Oficial nº 1687, de 2 de junho de 2023: https://bit.ly/3RyibwR em conformidade com a Lei Municipal nº 4.196/2023.