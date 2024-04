Prefeitura de Angra anuncia calendário de eventos 2024/2025

Angra dos Reis – O Calendário Oficial de Eventos de Angra dos Reis 2024/2025 foi lançado nesta quinta-feira (4) durante uma cerimônia no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara. Composto por mais de 100 eventos de cunho turístico, cultural e esportivo que ajudarão a promover o nome da cidade, atraindo mais visitantes e, consequentemente, ampliando o fomento à economia.

“O que queremos é gerar emprego e renda para nossa cidade. Estamos trabalhando para que o turista venha para o Centro comprar artesanato, ver as riquezas de nossas igrejas, a beleza de nossa baía e conhecer nossa história”, destacou o prefeito Fernando Jordão.

Entre os eventos que fazem parte do calendário há aqueles que são velhos conhecidos do público, como o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande e a Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis (FITA), mas também há espaço para novidades como o retorno do Aloha Spirit (considerado o maior festival de esportes aquáticos do mundo) e o Angra Winter National Open.

“O que queremos é que Angra tenha eventos arrojados, que atendam a todos os segmentos, porque nossa cidade merece o melhor para avançarmos cada vez mais – frisou o secretário de Governo e Relações Institucionais”, Cláudio Ferreti.

Aproveitando a cerimônia de lançamento do Calendário, a prefeitura anunciou algumas atrações que farão parte de eventos a serem realizados este ano. Alceu Valença já é nome mais do que confirmado no dia 5 de julho, no Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, na Vila do Abraão. O grupo Falamansa com seu forró pé de serra vai agitar o público no Arraiá da Cidade, em 2 de agosto. A primeira artista escalada para se apresentar na Angra Expo também já foi escolhida, será a jovem Maria Marçal que, com uma voz potente, tem mais de dois milhões de inscritos em seu canal no YouTube e vai cantar no dia 8 de agosto.

Alguns dos eventos que constam no Calendário foram selecionados por meio do chamamento público realizado recentemente pela Secretaria de Eventos. Essa iniciativa fez com que a participação comunitária aumentasse, promovendo o desenvolvimento local e proporcionando atividades diversificadas para a população.

O calendário já está disponível no site da Prefeitura (www.angra.rj.gov.br) e também será distribuído em hotéis, pousadas, bares e restaurantes.

Com a divulgação antecipada das atividades os turistas poderão se programar para participar dos eventos, o que vai culminar no aumento da ocupação dos meios de hospedagem, bares e restaurantes. O trade turístico também terá a possibilidade de se organizar melhor para receber os visitantes.

Outro ponto positivo de ser ter um calendário de eventos é que a divulgação antecipada demonstra organização e planejamento e acaba atraindo um número maior de investimentos para a cidade.

“O calendário é uma ferramenta importante para a economia de Angra. Ele atrai mais pessoas para cidade, recursos novos, gera emprego. Também promove o município. As pessoas que vêm em algum evento, além de aproveitarem as atividades em si, ajudam ainda a divulgar o nome de Angra dos Reis. Prova disso é que nos últimos três anos fomos a cidade com maior ocupação hoteleira do estado do Rio de Janeiro”, informou João Willy, secretário de Eventos.

O setor de eventos é atualmente um dos que mais crescem no Brasil. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, o consumo no setor chegou a R$ 107,6 bilhões entre janeiro e novembro de 2023. Já segundo o Ministério do Trabalho e Receita Federal, Eventos e o hub setorial somam 3,8% do PIB brasileiro.

O lançamento do calendário de eventos contou com a participação de representantes do trade turístico, lideranças comunitárias, produtores de eventos, secretários municipais e dos vereadores Branco, Chapinha, Charles Neves, Dudu do Turismo, Jane Veiga, Mascote e Rubinho Metalúrgico.