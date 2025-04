Prefeitura de Angra apoia participação de artesãos do município na 17ª Rio Artes

Angra dos Reis – Os artesãos angrenses participaram da Rio Artes, maior feira de artesanato do Estado do Rio de Janeiro. O evento, que está na 17ª edição, aconteceu na Expomag, localizada na Cidade Nova, no Rio. Entre os dias 9 e 13 de abril, mais de 50 artesãos do município passaram pelo evento, sendo que 23 deles expuseram seus produtos no estande oficial da Prefeitura de Angra.

“Dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, apenas cinco têm estande no evento Rio Artes Manuais. Pelo 3° ano consecutivo a Prefeitura de Angra patrocina a participação dos artesãos com um estande de 16m quadrados, decorado e equipado, favorecendo a divulgação do nosso artesanato numa das maiores vitrines da área no Brasil”, informa o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.

A Secretaria de Cultura e Patrimônio, já havia apoiado a participação de artesãos angrenses em outras edições da Rio Artes. O município também já organizou o Angra Artes Manuais, um braço do evento estadual no município, além de ter criado a Carteira Municipal do Artesão. Os artesãos da cidade aprovam a iniciativa.

“Nossa participação no evento Rio Artes é muito mais que estar numa simples feira. É uma oportunidade única de dar visibilidade ao trabalho dos artesãos da cidade. Isso valoriza a cultura local e fortalece a economia criativa. Cada peça exposta carrega muitas histórias e muito amor. É um momento de troca e conhecimento entre aqueles que acreditam no poder transformador da arte feita a mão”, resume a artesã Edirlene Alves, do Parque Mambucaba.