Prefeitura de Angra apresenta o Programa Cidade Inteligente - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de novembro de 2022, 07:00 horas

Evento acontecerá no salão nobre e será transmitido ao vivo por canais oficiais da Prefeitura

Angra dos Reis- Na segunda-feira, dia 21 de novembro, a Prefeitura de Angra dos Reis, recebe às 16h a imprensa para uma entrevista coletiva para apresentar o Programa Cidade Inteligente. O evento será transmitido pelos canais oficiais municipais e contará com a presença do prefeito Fernando Jordão, do secretário de Governo e Relações Institucionais Cláudio Ferreti e do secretário de Planejamento e Parcerias André Pimenta.

O Cidade Inteligente é uma Parceria Público-Privada (PPP) que irá revolucionar diversos setores de Angra dos Reis por meio da tecnologia. De uma forma bastante inovadora e, sobretudo, inclusiva, os projetos irão conectar serviços públicos e facilitar os seus acessos, a partir de inovação nas estruturas de conectividade. A iniciativa gerará mais qualidade ao acesso de serviços públicos essenciais para a população, como segurança, saúde, educação e mobilidade urbana, utilizando-se de tecnologias da informação, por meio da internet.

SERVIÇO:

COLETIVA DE IMPRENSA CIDADE INTELIGENTE

Horário: 16h

LOCAL: Salão Nobre – Prefeitura de Angra dos Reis

Quando: Segunda-feira, 21 de novembro