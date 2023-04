Prefeitura de Angra divulga 165 vagas de emprego

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 12:33 horas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis divulgou nesta semana, por meio do Projeto Banco de Talentos, 165 oportunidades de emprego em 50 cargos diferentes. As vagas são direcionadas para todos os níveis de escolaridade, podendo exigir experiência anterior.

O Projeto Banco de Talentos é uma ferramenta de aplicação web onde estudantes e profissionais em busca de emprego podem cadastrar seus currículos, assim como empresas e instituições podem fazer o cadastro das vagas que necessitam preenchimento.

Confira abaixo as vagas disponíveis:

– Açougueiro

– Assistente Administrativo

– Assistente Contábil

– Assistente de Departamento Pessoal

– Atendente

– Atendente de Pista

– Auxiliar Administrativo

– Auxiliar Contábil

– Auxiliar de Carga e Descarga

– Auxiliar de Departamento Pessoal

– Auxiliar de Engenharia Civil

– Auxiliar de Estoque

– Auxiliar de Limpeza

– Auxiliar de Logística

– Auxiliar de Manutenção

– Auxiliar de Serviços Gerais

– Auxiliar Eletrotécnico

– Auxiliar Financeiro

– Camareiro

– Chapeiro

– Consultor de Vendas

– Cozinheiro (a)

– Cuidados de Idosos

– Eletricista

– Estoquista

– Frentista

-Garçom

– Gerente de Hotel

– Jardineiro

-Lavador de Veículos

– Marinheiro

– Monitor de Qualidade

– Motorista Categoria B

– Motorista Categoria D

– Motorista de Guincho

– Motorista Entregador

– Operador de Caixa

– Padeiro

– Pedreiro

– Promotor de Vendas

– Recepcionista

– Recepcionista de Hotel

– Repositor

– Salgadeiro

– Subgerente de Loja

– Técnico Eletromecânico

– Técnico em Informática

– Técnico em Segurança Eletrônica

– Vendedor

– Zelador

Saiba como se candidatar

Os interessados podem se cadastrar por meio da plataforma do Banco de Talentos, onde devem inserir suas informações profissionais: dados pessoais, acadêmicos, qualificações e experiências. Essas informações possibilitam que sejam conhecidas as competências dos inscritos, permitindo a plataforma de realizar o cruzamento desses perfis com o das vagas disponibilizadas. Para conferir os requisitos, basta acessar o link.

Em caso de dúvida, o candidato pode entrar em contato através do e-mail: [email protected] ou pelos telefones (24) 3368-7413 e (24) 3377-4507.