Prefeitura de Angra dos Reis abre agenda de castração animal

Angra dos Reis – A Superintendência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Angra dos Reis divulgou o calendário de castração de cães e gatos para este ano. Podem ser castrados animais saudáveis de três meses a oito anos de idade e que tenham tutores. Animais de rua também podem ser castrados, desde que tenham um lar temporário. Confira as datas para agendamento:

24/06 – Castração em julho

29/07 – Castração em agosto

26/08 – Castração em setembro

23/09 – Castração em outubro

28/10 – Castração em novembro

25/11 – Castração em dezembro

O agendamento deve ser feito presencialmente, das 8h30 às 16h (mediante a disponibilidade de vagas), na Superintendência de Bem-Estar Animal, na Praça Marquês de Tamandaré, S/N – Centro (entre a Secretaria de Educação e a praça Zumbi dos Palmares). A castração é gratuita, assim como os medicamentos do pós-operatório.

Para o agendamento, são necessários xerox do RG, CPF e comprovante de residência. As castrações agendadas nessas datas serão realizadas no próprio setor, de segunda a sexta-feira, continuamente, no decorrer do ano. Mais informações podem ser obtidas com a Superintendência de Bem-Estar Animal, pelo telefone 3377-4527 ou pelo e-mail [email protected]