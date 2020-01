Prefeitura de Angra dos Reis começa a distribuição do IPTU 2020

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2020, 14:45 horas

Angra dos Reis- A Prefeitura de Angra começa a distribuir nas residências os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a partir desta terça-feira (07). Como em anos anteriores, o contribuinte que optar por pagar seu IPTU em cota única terá direito a desconto, que será de 10%.

A outra opção é o parcelamento do tributo em 10 vezes. O prazo para o pagamento em cota única é 10 de fevereiro, mesma data limite para quem optar pelo parcelamento pagar a primeira parcela. Neste ano serão distribuídos mais de 67 mil carnês. A estimativa de arrecadação é de R$ 64 milhões, sendo R$ 33 milhões já com a cota única. Os valores cobrados de IPTU foram corrigidos em 3,15% em relação ao ano passado, conforme o índice IGP-M/FGV.

Quem tiver alguma dúvida sobre o pagamento do tributo pode entrar em contato com o setor de Cadastro Imobiliário pelos telefones: (24) 3377-7712 ou 3377-7733, ou pelo e-mail sfi.cav@angra.rj.gov.br. O setor fica na Praça Nilo Peçanha, nº 08, Centro (em frente à sede da prefeitura). Também é possível retirar o carnê pela internet, por meio do site da prefeitura. O endereço é HTTPS://www.spe.angra.rj.gov.br/iptu/guia.aspx.

O IPTU é uma importante fonte de arrecadação dos municípios para o custeio dos serviços públicos. A prefeitura utiliza a verba arrecadada em áreas como Saúde, Educação, Segurança e Obras.