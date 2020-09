Prefeitura de Angra dos Reis conclui 60% das obras na Estrada do Quilombo

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 17:43 horas

Angra dos Reis – As obras na Estrada Santa Rita, que liga a Rodovia Rio-Santos (BR-101) ao Quilombo, no Bracuí, estão 60% concluídas, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade e a Secretaria Executiva de Obras de Angra dos Reis. As obras incluem contenção, drenagem pluvial e pavimentação.

Ela prevê 1,5 quilômetros de pavimentação (cerca de 9.000 m²), 587 metros de drenagem e 130 metros do muro de enrocamento do Rio Bracuí. A previsão é de que o trabalho seja concluído em menos de três meses. A parte do asfalto já está pronta, estão sendo construídos no momento os dispositivos de drenagem e os muros de contenção.

As obras da via serão feitas em duas etapas, seguindo um acordo com o Ministério Público Federal. Agora de início está acontecendo o asfaltamento da estrada a partir da Rodovia Rio-Santos até a divisa com a área de proteção ambiental. Posteriormente, com a autorização dos órgãos ambientais, a pavimentação chegará até o Quilombo, mas utilizando um material em especial (bloquete).

A ordem de serviço foi assinada no dia 11 de agosto deste ano, em uma cerimônia na Escola Municipal Áurea Pires da Gama, que contou com a presença de autoridades, moradores e representantes da comunidade quilombola.