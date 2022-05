Prefeitura de Angra dos Reis está com inscrições abertas para curso de matemática na construção civil

Matéria publicada em 18 de maio de 2022, 17:13 horas

Capacitação é voltada para profissionais que trabalham na construção civil

Angra dos Reis- A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins, iniciará no próximo mês uma nova turma da capacitação em Matemática Aplicada na Construção Civil. O curso faz parte do projeto Capacita Angra, terá a duração de dois meses e vai acontecer no Horto Municipal, no Areal.

As aulas serão oferecidas todas as segundas-feiras, das 9h às 11h, com início em 13 de junho e conclusão em 1º de agosto.

O curso tem o objetivo de promover políticas públicas que possibilitem a capacitação e a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho. Desta vez, o público-alvo será mais amplo. Serão destinadas oito vagas para participantes do programa Minha Oportunidade, oito vagas para capacitação interna dos funcionários da prefeitura e seis vagas para o público externo.

As inscrições para o público externo já estão abertas. Os interessados precisam ser maiores de 18 anos e devem ligar para o telefone (24) 3377-6193 ou enviar um e-mail para [email protected] .

A intenção é auxiliar os profissionais da construção civil que utilizam a matemática em suas atividades, mas que, na maioria das vezes, não têm conhecimentos formais adquiridos na escola.

A primeira turma do curso de Matemática Aplicada na Construção Civil foi do Morro da Constância, no Frade, e a entrega de certificados aconteceu em dezembro de 2021.