Prefeitura de Angra dos Reis finaliza pavimentação de ruas no Ariró

Angra dos Reis – O bairro Ariró recebeu o maior investimento de sua história, garantindo uma melhor mobilidade urbana e mais qualidade de vida para os seus 2.500 moradores. A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, concluiu obras de drenagem, pavimentação, enrocamento e revitalização da rede de iluminação pública.

“ Todas as ruas do Ariró receberam asfalto e outras infraestruturas necessárias para proporcionar ainda mais dignidade aos moradores. O bairro está mais urbanizado e com uma acessibilidade melhor”, informou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Alan Bernardo.

A obra teve investimento de cerca de R$ 12 milhões dos cofres públicos e foi realizada com recursos próprios. Englobou as ruas Floresta, Francisco Jerônimo, Paraíso e mais 12 travessas, totalizando quase 10 quilômetros de pavimentação.

“Moro aqui há 61 anos, sou nascida e criada no Ariró e estou gostando muito do serviço que foi feito, muito bom. A entrada do bairro está maravilhosa. Eu ando de bicicleta, e antes havia muitos buracos, agora não, valorizou o bairro”, destacou a dona de casa Dora Isabel Pereira da Silva.

A melhoria no bairro incluiu também 12 pontos de enrocamento (7.191m³) nas margens do rio que corta o bairro, garantindo mais segurança às pessoas que moram ou transitam por lá. A rede de iluminação pública já existia, mas foi totalmente modernizada com a substituição de 386 luminárias a vapor por lâmpadas de LED.

“Esperávamos por essa obra há 30 anos. Em época de chuva era lama, e no verão, poeira. Só tenho a agradecer ao governo municipal por essa conquista. Valorizou os imóveis e facilitou o ir e vir dos moradores”, afirmou o comerciante Mário Sérgio de Oliveira Alves.