Prefeitura de Angra dos Reis inicia testes de ônibus elétrico

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 18:31 horas

Iniciativa visa melhorar a qualidade do transporte público no município

Angra dos Reis- Aconteceu na manhã desta segunda-feira, 12 de setembro, o primeiro inaugural com o ônibus elétrico, da parceria entre a Prefeitura de Angra, a Enel X, a Marcopolo e a Viação Senhor do Bonfim. Participaram do ato o prefeito de Angra, Fernando Jordão, o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, o Presidente da Enel X, Francisco Scroffa, o secretário de Planejamento e Parceria, André Pimenta, e outras lideranças e funcionários do município.

– Tudo isso é fruto do projeto Cidade Inteligente, que está em desenvolvimento e trará muito conforto à população. É um grande orgulho estarmos juntos à Enel X, a maior operadora de distribuição de energia renovável no mundo. Ficamos muito felizes quando a empresa ganhou o pregão. Teremos um parque de iluminação e uma Cidade Inteligente de ponta, com muita expertise e desenvolvimento, para atendermos a juventude, os trabalhadores e as donas de casa com ônibus de alta tecnologia – comentou o prefeito.

Os testes com passageiros terão continuidade nos próximos dias e continuarão durante trinta dias, quinze na linha Centro – Jacuecanga e quinze na linha Centro – Japuíba via Balneário. Durante o período de teste, a tarifa do ônibus elétrico será a mesma aplicada nos ônibus convencionais da viação.

O ônibus possui capacidade para trinta e quatro passageiros e irá rodar de segunda a sábado com uma autonomia de 250 km ao dia. O novo ônibus elétrico não poluente é movido a bateria recarregável e conta com acessibilidade, rede wi-fi, ar-condicionado e carregador para celular. A licitação está programada para o primeiro semestre do ano que vem.

Como parte do projeto, a Prefeitura irá revitalizar parte dos pontos de ônibus, a partir da implementação de painéis de energia solar, tecnologia wi-fi e painéis com informações sobre as linhas. Essas tecnologias visam impactar a economia, a empregabilidade e a sustentabilidade do município, com o intuito de beneficiar positivamente a vida das pessoas que residem ou visitam o município.

– Estamos lançando o piloto do ônibus elétrico em Angra. Ele trará vários benefícios, como a diminuição de poluentes. O período de teste é uma grande oportunidade para a população conhecer a tecnologia e seus benefícios. O projeto foi desenhado a partir de estudo da topologia da cidade, em parceria com a Marcopolo, uma empresa com tecnologia brasileira. O Brasil tem a matriz renovável mais importante do mundo. É um círculo que gerará muito empregos – frisouFrancisco Scroffa, presidente da Enel X.

O ônibus de nome Attivi, da companhia Marcopolo, é composto por carroceria e chassi próprio, com tecnologia nacional e importada. O projeto de eletromobilidade prevê o desenvolvimento de uma solução completa de mobilidade urbana sustentável. O projeto inicial englobará 80% da frota do transporte público de Angra, com o planejamento de se chegar a 100% posteriormente.

– Essa parceria é muito importante para o município. A Secretaria de Planejamento e Parcerias está de parabéns. Nossa gestão está cada vez mais moderna e efetiva, viabilizando várias demandas públicas. O objetivo é que, futuramente, transformemos em elétrica toda a nossa frota de ônibus. Temos também várias outras PPPs em andamento que sabemos que serão exitosas. A paciência é um fator fundamental para o andamento dos projetos – declarou Cláudio Ferreti, secretário de Governo e Relações Institucionais.