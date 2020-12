Prefeitura de Angra dos Reis libera música ao vivo

O mesmo decreto também autoriza, em caráter excepcional, para o Réveillon, o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, bares, choperias e congêneres, entre as 23h do dia 31 e 1h do dia 1º de janeiro.

Mais informações podem ser obtidas no decreto, publicado na edição 1.264 do Boletim Oficial, no site da Prefeitura de Angra ( angra.rj.gov.br ).onfira o Boletim Oficial, aqui: BO-1264_de_19-12-2020