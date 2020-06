Prefeitura de Angra dos Reis quer continuidade das ações policiais

Matéria publicada em 11 de junho de 2020, 08:56 horas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis quer manter as ações policiais na cidade. O município ingressou na justiça contestando liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu as operações policiais, em comunidades do estado do Rio de Janeiro, durante o período da pandemia de coronavírus. As operações, segundo o ministro Edson Fachin, só devem ocorrer em “hipóteses absolutamente excepcionais”.

A prefeitura decidiu aderir ao processo devido ao receio de um aumento na criminalidade. Na ação, o município demonstra que as operações na cidade trouxeram uma redução nos crimes, o que melhorou incrivelmente a segurança dos moradores.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, em Angra dos Reis, comparando os quatro primeiros meses de 2019 com o mesmo período de 2020, houve uma redução de 61% nas tentativas de homicídios, de 74 passou para 13. Roubo de rua caiu 59%, de 106 para 47. Outro indicador da queda da criminalidade foi em relação aos roubos de veículos. De janeiro a abril de 2019 foram 57 e no mesmo período deste ano reduziu para 12.